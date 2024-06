Milano, 7 giu. (askanews) – “Macron, metti tu l’elmetto vai in Ucraina e non rompere le palle agli altri cittadini europei”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, parlando a Milano all’inaugurazione di una sezione della Lega. “Macron è pericoloso per i cittadini francesi e per tutto il mondo”, ha aggiunto.