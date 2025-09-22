Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere

Milano, 22 set. (askanews) – Lo sciopero di oggi è stato indetto “da un sindacato di base, di estrema sinistra. L’ultima adesione è sotto al 7%”, sull’alta velocità “un solo treno è stato soppresso” mentre sui regionali c’è un “25% dei blocchi del servizio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5.

“La prossima settimana – ha ricordato – sono in programma 44 scioperi, 23 nazionali sui quali non possiamo intervenire, 21 a livello locale”. Ma comunque, ha ribadito, “i numeri sono in calo rispetto a tutte le ultime condizioni di sciopero. Vigiliamo – ha detto ancora – che tutto sia proclamato secondo la normativa vigente” ma serve “ragionare tutti assieme, in senso propositivo, sulla revisione della normativa. Nessuno vuole toccare il diritto allo sciopero, ma va fatta una riflessione”.