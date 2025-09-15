Salvini:silenzi su Kirk dimostrano che esiste problema di democrazia

Firenze, 15 set. (askanews) – “Dopo l’omicidio di Kirk mi hanno stupito, scioccato e disgustato non solo gli attacchi, gli sghignazzi, le giustificazioni con il ‘ma se l’è cercata perché era cristiano, perché era conservatore, perché era pro life, perché era anti Islam’, ma anche i silenzi mi hanno scioccato. Si dimostra che cè un grande problema di democrazia a livello nazionale e internazionale” Lo ha affermato, parlando con la stampa a Firenze a margine della presentazione delle liste della Lega per le Regionali in Toscana, il vicepremier segretario del Carroccio Matteo Salvini.

“Guardo fuori e lo dico con preoccupazione: non per me che ho 52 anni e faccio un lavoro che mi piace per scelta e non per dovere. Veramente questo clima di cattiveria, di rancore, di rabbia, di schiuma rischia di inquinare le future generazioni perché anche alcuni presunti docenti sono quelli che festeggiano la morte di un trentunenne che lascia una vedova e due figli”.

“Siamo nel 2025: il passato – proseguito Salvini- non torna. Ma la storia è maestra di vita. Diciamo che è preoccupante per il 2025 e non per gli anni ’70 esprimere soddisfazione, oppure opporre il silenzio all’omicidio di un 31enne padre di famiglia, comunque la pensasse, che stava esponendo disarmato le sue idee in una piazza: un’università davanti a studenti”.