Roma, 31 dic. (askanews) – “Le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti. Con liste d’attesa per visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi”. Tra le questioni al centro del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è anche la sanità e in particolare la denuncia delle sue carenze.