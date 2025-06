Sanofi, a Cattani l’onorificenza di Commendatore dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

PARMA (ITALPRESS) – Durante la cerimonia per celebrare il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta e presidente di Farmindustria, è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” su proposta del Presidente del Consiglio e decreto del Presidente della Repubblica.

“Questo prestigioso titolo rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno, la professionalità e il contributo che Marcello Cattani ha saputo offrire nel corso di oltre vent’anni di carriera nel settore farmaceutico – spiega Sanofi in una nota -. Da dieci anni in Sanofi, dove dal 2020 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente per Italia e Malta, nel 2022 è stato chiamato a guidare anche Farmindustria, associazione delle imprese farmaceutiche in Italia. Cattani nel suo duplice ruolo si impegna a valorizzare e a promuovere il ruolo fondamentale della ricerca, dell’innovazione industriale e dello sviluppo di nuove competenze e professionalità per il Sistema Paese”.

La cerimonia ufficiale si è svolta oggi, lunedì 2 giugno a Parma, alla presenza delle massime autorità. “Desidero esprimere il mio più profondo senso di gratitudine e la mia sincera emozione per questa onorificenza, che mi è stata assegnata in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Repubblica Italiana, a Parma, città in cui sono cresciuto e a cui sono fortemente legato – sottolinea Cattani -. Considero questo riconoscimento non come un punto di arrivo, bensì come uno stimolo a proseguire con rinnovato impegno verso obiettivi sempre più ambiziosi e significativi e ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per questo onore. Questo titolo rappresenta il frutto di un percorso che condivido con tutti coloro che hanno collaborato con me con me nel corso degli anni e continuano a farlo, contribuendo con dedizione e professionalità al miglioramento della vita di molte persone. La forza trainante delle Scienze della vita risiede nella ricerca e nell’innovazione, elementi fondamentali che ci consentono di sviluppare soluzioni capaci di generare un impatto positivo sulla società e sul benessere collettivo. Siamo un fiore all’occhiello del Paese che guarda al futuro con l’ambizione di contribuire ancora di più alla crescita e alla competitività del nostro Paese. Ricevere questa onorificenza è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità, e mi sprona a continuare con determinazione su questa strada”.

Marcello Cattani è nato a Milano nel 1971 e vive da molti anni a Parma. È laureato in Scienze Biologiche e specializzato in Chimica e Tecnologia Alimentari presso l’Università di Parma. Cattani vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore chimico-farmaceutico, con competenze maturate in ambito marketing, commerciale e direzionale in aziende leader. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti pubblici per il suo contributo all’innovazione del settore e partecipa attivamente a diverse associazioni industriali e scientifiche di rilievo nazionale e internazionale. È Presidente di Farmindustria dal 2022.

– Foto Ufficio stampa Sanofi –

(ITALPRESS)