Sanremo, Amadeus a Sinner: anche se non vieni faremo sempre il tifo

Milano, 30 gen. (askanews) – “Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. E’ importante che tu ti dedichi al tennis.

Naturalmente noi di Sanremo saremo dispiaciuti ma non cambia nulla: faremo sempre un gran tifo per te perché sei un vero orgoglio italiano Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi”: così Amadeus in un video su Instagram si è rivolto al campione azzurro Jannik Sinner dopo l’invito all’ariston che ha creato molto rumore e critiche da più parti, non da ultimo dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi che ha detto che sarebbe deluso se Jannik andasse a Sanremo.

“Caro Jannik – ha aggiunto Amadeus – quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani.

Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo che qualcuno che ti sconsiglia di venire.

La cosa importante – ha sottolineato il conduttore del festival – e la tua serenità. Non ti volevo mettere in imbarazzo”.