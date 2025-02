Sanremo, ascolti terza serata: 10 mln 700mila spettatori, share 59.8%

Roma, 14 feb. (askanews) – La terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media – in termini di total audience – da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share.

Lo scorso anno la terza serata di Sanremo era stata seguita da 10.001.000 spettatori per il 60,1% di share. La prima parte dalle 21.19 alle 23.32 segna il 58,1% di share con 13 milioni 243mila spettatori. La seconda parte, dalle 23.34 alle 25.38 registra il 65% con 6 milioni 436mila spettatori.