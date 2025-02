Sanremo, gli incontri di Radio Italia con gli artisti del Festival

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Radio Italia è a Sanremo in occasione della 75 edizione del Festival, in diretta contemporanea radio e video dagli studi Fuori Sanremo allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo. ùIn esclusiva per askanews, alcuni cantanti in gara -Brunori Sas, Coma_Cose, Gaia, Massimo Ranieri, Olly, Rkomi, Shablo, Guè, Josha e Tormento, Tony Effe e Willie Peyote- svelano il dietro le quinte della loro partecipazione sanremese, raccontando cosa hanno fatto subito dopo la loro prima esibizione sul palco dell’Ariston, tra chiamate emozionanti e ricche cene in compagnia.Le interviste continuano fino al 15 febbraio: dalle 14:00 alle 19:00, Radio Italia trasmetterà in diretta radio e video dagli studi “Fuori Sanremo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo, con gli interventi di tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti. A condurre gli incontri saranno Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità.Dalle 14.00 alle 14.20 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, la striscia quotidiana live “Real Time a Sanremo con Radio Italia”, condotta da Francesca Leto e Mauro Marino.Dopo il successo della prima edizione, torna il format social di Radio Italia “D’accordo o in disaccordo” condotto dall’irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency, che interagirà con i protagonisti della kermesse. Quest’anno il format sarà supportato da L’Oréal Paris.Tutte le attività dal “Fuori Sanremo” vivranno anche sul sito radioitalia.it e sui profili Instagram, TikTok, Facebook e X dell’emittente.Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2025, prodotta da Warner Music.