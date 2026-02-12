Sanremo, Mazzariello: “Il festival è un’emozione a 360 gradi”

Milano, 12 feb. (askanews) – Mazzariello si è aggiudicato ufficialmente un posto tra le “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Manifestazione d’amore”. “Sanremo per me significa sicuramente tanta emozione, nel senso è un’emozione provata a 360 gradi. Sto provando tutto lo spettro delle emozioni, dall’ansia, all’attenzione, alla gioia, tutto questo mix è un adrenalinico, fra poco mi fa esplodere, salta in aria e anche tanti ricordi passati con la mia famiglia e i miei amici. Ma Sanremo è anche ricordi, il mio preferito è quello vinto da Diodato, Fai Rumore è veramente un capolavoro e quindi ogni tanto in questo periodo dell’anno mi vengono in mente queste belle cose”.In “Manifestazione d’amore” il protagonista vive in una bolla tutta sua, costretto a correre e a performare seguendo i ritmi frenetici della città. “Il brano è nato come tutte le cose che faccio: in modo totalmente casuale. Volevo parlare di quanto sia importante dopo dei periodi lunghissimi passati fuori casa ricordarsi le proprie radici, le persone amate: tipo avrei dovuto chiamare mio padre, avrei dovuto dirti ti voglio bene. Poi c’è questa metafora fortunatamente non autobiografica dove il protagonista sta per essere messo sotto un incrocio e questo contatto ravvicinato con la fine gli fa ricordare le cose veramente importanti. La canzone è nata così con questo viaggio.