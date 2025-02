Sanremo, Olly: i complimenti di Simon Le Bon la cosa più divertente

Sanremo, 15 feb. (askanews) – “Dopo giovedì sono venuti a dirmi che Simon Le Bon voleva salutarmi, perché gli ero piaciuto, il problema è che io avevo capito Salmo, che ha quel nickname (@lebonski), poi l’ho incontrato e abbiamo fatto anche una foto insieme, è stato forse l’evento più divertente di questa settimana, mi ha reso orgoglioso, mi ha detto che gli è piaciuta la mia esibizione, ha visto molta energia”.Così Olly, in conferenza stampa a Sanremo a poche ore dalla finale. “Mi sento contento e soddisfatto, per me la vittoria non è un obiettivo, sono contento di quello che è successo fino ad oggi” ha aggiunto.