Sanremo Padel Tour, top player mondiali incantano piazza Colombo

Roma, 20 set. (askanews) – Sold out in piazza Colombo per la seconda giornata delle Finals del Sanremo Padel Tour, dove è andata in scena l’esibizione dei top player mondiali Fede Chingotto (numero 3 del ranking Fip) e Momo Gonzalez (numero 13), che insieme a David Gala e Nachi Sager hanno dato vita a uno show tra colpi spettacolari e l’abbraccio del pubblico. “È il secondo anno che ho il piacere di giocare qui ed è incredibile vedere quanta gente animi la piazza, come se fosse uno degli impianti in cui giochiamo i tornei tutto l’anno – ha detto Chingotto – Significa che questo sport sta crescendo e che può arrivare ovunque e a tutti”.

“Non è solo una partita, è un modo per stare insieme e condividere la passione – gli fa eco Gonzalez – Sanremo ci ha accolto con un calore unico, e credo che chi era qui porterà a casa un ricordo speciale”.

La giornata è iniziata con le finali amatoriali e l’allenamento di Gala e Sager guidato dal ct argentino Gaby Reca, trasformato in un fuori programma che ha visto quattro giovanissimi del pubblico scendere in campo al fianco dei loro idoli. “L’entusiasmo dei ragazzi e del pubblico è stato speciale – ha detto Gala -. Vedere i loro occhi brillare ci ricorda perché amiamo questo sport”. Spazio poi anche alle finali Open, con il successo di Antonella Cavicchi/Giulia Cascapera nel femminile e di Prevosto/Tosi nel tabellone maschile. Ad assistere allo spettacolo dei top player e degli Open anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in tribuna insieme all’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni.

Sulle tribune, tra i tifosi, anche quattro protagonisti d’eccezione: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, attesi domenica mattina alle 10 per la sfida speciale che aprirà l’ultima giornata del Tour. A seguire allenamento con i big del padel Chingotto, Gonzalez, Gala e Sager, poi il clinic “Passanti & Turisti” e, nel pomeriggio, le finali del torneo Under 14.