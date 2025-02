Santanchè, Donzelli: fiducia Fdi su operato ministro mai venuta meno

Roma, 1 feb. (askanews) – “Se oggi sarà presente anche la ministra Daniela Santanchè? Mi auguro di sì, è un dirigente di partito ed è bene che svolga il suo dovere di dirigente di partito e sia presente”. Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, al suo arrivo alla direzione nazionale del partito che si svolge in un centro congressi a due passi da Piazza di Spagna.”Ribadiremo la fiducia alla ministra? La fiducia la esprime il Parlamento, la fiducia di Fratelli d’Italia per il lavoro di Santanchè non è mai venuta meno. Santanchè è un ottimo ministro che dal punto di vista del suo operato come ministro del turismo credo che sia impeccabile, quindi sul suo operato da ministro nessuno ha mai avuto un dubbio”, ha aggiunto. (Segue).Donzelli si è quindi soffermato sulle ultime affermazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Ovviamente se il presidente La Russa ho fatto questa valutazione sull’opportunità che Daniela Santanchè faccia una ulteriore riflessione o continui a fare delle riflessioni penso, visto che sono anche amici e visto anche il ruolo di La Russa, che non aspetti a me smentirlo”.