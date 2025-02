Santanché: se nuovo rinvio a giudizio valuterò dimissioni, da sola

Roma, 25 feb. (askanews) – In caso di rinvio a giudizio nel processo per truffa al’Inps “farò una riflessione perché è giusto che io la faccia per valutare le dimissioni. Lo farò da sola, senza paventati ricatti o pressioni. Sarò guidata dal rispetto per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della maggioranza,e per amore del mio partito, per cui certo non vorrei mai diventare un problema ma essere una risorsa”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, nel suo intervento alla Camera per il voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti.