Scardina in condizioni stabili dopo l’intervento

MILANO (ITALPRESS) – Daniele Scardina in condizioni stabili. Il pugile italiano ieri, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano. L’intervento “eseguito dall’èquipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).