Scherma, Fichera “Mondiale di Milano con tante medaglie azzurre”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia nella scherma vince e continua a

vincere. Ci si aspetta un Mondiale a Milano ricchissimo di medaglie e di contenuti sportivi”. Lo ha dichiarato Marco Fichera, presidente del comitato organizzatore dei Mondiali di scherma in programma a Milano dal 22 al 30 luglio, a margine della presentazione dei Mondiali alla Bit. “E’ un evento storico – ha proseguito Fichera – Milano non ha mai avuto i Mondiali di scherma. Quello che dobbiamo dire è che questo evento arriva con tutte le sue forze: stiamo lavorando come squadra per rendere Milano orgogliosa del mondiale di scherma e la scherma di ciò che stiamo facendo. Si parla di più di scherma? Ci vuole tempo, pazienza, coraggio, ma sono sfide che si vincono. Se proponiamo alla società dei progetti che funzionano, la società li accoglie, lo fanno anche le scuole e i bambini. Ci vuole il coraggio di presentarsi all’esterno con dei progetti nuovi, che poi non c’è nulla di innovativo. C’è soltanto qualcosa che si realizza raggiungendo un pubblico diverso” ha detto Fichera. “Da qui al 22 luglio ci saranno una serie di appuntamenti che racconteranno ancor di più questo evento che si terrà in città, spero che il coinvolgimento sia totale, deve coinvolgere tutti, dalla prima associazione siciliana fino all’ultima trentina. E’ una sfida, ma la sfida non può essere soltanto il campionato del mondo, la sfida era far conoscere a tutti la scherma – ha aggiunto Fichera – Abbiamo deciso sin dall’inizio di andare nelle scuole, negli oratori, abbiamo deciso di fare progetti sociali, per noi rappresentano le colonne portanti dell’organizzazione. Tutti sanno in città che ci saranno i Mondiali, ma non è una cosa banale”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).