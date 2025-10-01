Schillaci “La prevenzione è l’arma migliore contro malattie e tumori, bisogna aumentare gli screening” / Video

ORMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è la migliore arma che abbiamo contro le malattie e i tumori. Soprattutto è la migliore arma che dobbiamo usare per far sì che il nostro Servizio sanitario nazionale, che è bellissimo, continui ad essere sostenibile e continui a fare quanto scritto nell’art. 32 della Costituzione: dare cure a tutti, soprattutto alle persone più povere”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna. “Noi puntiamo sulla prevenzione, vogliamo che gli italiani non solo vivano di più ma che vivano meglio – spiega – con meno malattie cronico degenerative, con meno tumori. Dobbiamo aumentare la percentuale di fondi destinati alla prevenzione, dobbiamo avere maggiore equità nelle cure. Mi spiace che nelle campagne di adesione agli screening oncologici c’è ancora un divario tra Nord, Centro e Sud, questo è inaccettabile”.

