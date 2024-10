Schlein “Chi nasce in Italia è italiano, aperti a confronto con FI”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo aperti al confronto sulla riforma della cittadinanza, ma per noi chi nasce o cresce in Italia è italiano: ci va bene discutere anche con Forza Italia se lo vorrà, ma non siamo disponibili a prendere ancora in giro chi aspetta questa modifica di legge da trent’anni. Nelle classi scolastiche non ci sono italiani e stranieri, ma bambini che hanno diritto a un’istruzione di qualità”. Lo sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein a SkyTg24.

