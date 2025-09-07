X
<
>

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

| 7 Settembre 2025 12:04 | 0 commenti

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “I dazi sono spariti dal dibattito italiano, Meloni ha parlato lungamente l’altro giorno ma non ha parlato di dazi e nemmeno di sanità pubblica e salari. Il governo prima li ha lo sottovalutati per ragioni politiche e ideologiche, poi ne ha minimizzato gli impatti, un vicepremier ha detto che sarebbero stati una opportunità per le imprese, ma chiedetelo alle imprese: abbiamo avuto una premier che ha detto, ‘se sono al 30% sono affrontabilì”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel suo intervento al Forum TEHA di Cernobbio. “Il governo Meloni aveva parlato di un piano di 24 miliardi di cui si sono perse le tracce, quindi io chiedo di nuovo a questo governo cosa ha intenzione di fare per sostenere le imprese e i lavoratori”, ha aggiunto.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA