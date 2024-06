Roma, 20 giu. (askanews) – “Satnam Singh è un nome che non deve essere dimenticato perché non ha avuto un incidente sul lavoro. E’ stato ucciso dallo sfruttamento e dalla disumanità di chi l’ha mollato davanti a casa con un braccio spezzato da un macchinario. Noi non lo possiamo accettare, parteciperemo alla manifestazione indetta per sabato”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlien parlando al Tg3.