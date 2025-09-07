X
<
>

Schlein: tassa su extraprofitti banche? Vediamo cosa propone governo

| 7 Settembre 2025 18:04 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Cernobbio (CO), 7 set. (askanews) – Su una eventuale tassa sugli extraprofitti delle banche, rilanciata anche da Angelo Bonelli di AVS, per Elly Schlein “bisogna prima vedere cosa porta il governo sul tavolo, perché ricordo che l’ultima volta che avevano parlato di tassa sugli extraprofitti bancari alla fine il governo ha sostanzialmente fatto un prestito a tempo alle banche”.Così, la segretaria del Pd a margine del Forum TEHA di Cernobbio: “Bisogna vedere cosa mettono sul piatto” ha aggiunto.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA