Roma, 25 giu. (askanews) – “È stata una vittoria straordinaria per il Pd e il campo progressista che dà speranza per futuro e dimostra che le destre si possono battere, uniti”. Così la segreteria del Pd Elly Schlein nella conferenza stampa per commentare l’esito delle elezioni comunali. “Abbiamo vinto nei capoluoghi 6 a 0. Abbiamo strappato tre capoluoghi alle destre”, ha aggiunto.