Sci, frattura del piatto tibiale gamba sinistra per Marta Bassino

Roma, 22 ott. (askanews) – Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo. La ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra e sucessivamente ad una TAC che hanno evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Marta, in accordo con la Commissione Medica FISI, raggiungerà nelle prossime ore la Clinica La Madonnina di Milano, dove verrà operata dal dottore Andrea Panzeri in tarda serata o nella mattinata di giovedì 23 ottobre.

