X
<
>

Sciopero, Conte: Meloni gioca sporco, provoca sperando in reazione

| 3 Ottobre 2025 18:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 3 ott. (askanews) – “Meloni sta giocando sporco, è il primo agitatore delle piazze, sta provocando lo scontro per soffocare il confronto, e questo lo dobbiamo denunciare. Il presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perchè evidentemente vuole lo scontro sociale: provoca con le sue affermazioni e dichiarazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare di lucrare qualche consenso politico da questa radicalizzazione e da questo scontro”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a amrgine di iuna iniziativa elettorale a Villa San Giovanni, in Calabria.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA