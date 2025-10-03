Sciopero, Conte: non assecondiamo disegno governo estremista

Roma, 3 ott. (askanews) – “Stanno provocando” la piazza “è una tecnica per alimentare e alzare toni e dire: vedete come sono cattivi se non ci fossimo noi” ad arginarlo. Ma questo è estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia, se assecondassimo il disegno di questo governo e con le norme rerstrittive che hanno introdotto”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a L’Aria che tira su La7.

“Questa è una manifestazione pacifica – insiste – in democrazia si può protestare contro il governo pacificamente o no? Siamo in una democrazia? Quale paese in tutto il mondo può tollerare che concittadini disarmati che portano aiuti vengano fermati illegalmente, arrestati detenuti illegalmente e questo paese non fa nulla? Nessun paese solo l’Italia”.

“Io sono stato premier e al suo posto avrei adottato misure concrete e non avremmo avuto questo clima di scontro, e poi non avrei provocato la piazza anche quando mi hanno dato del criminale – prosegue -, ho ricevuto minacce ma non ho mai fatto post” Meloni quindi “sta spaccando la popolazione. Il week end lungo lo ha proposto il ministro del governo Meloni per i parlamentari”.