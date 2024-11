Sciopero, Salvini convoca sindacati al Mit per ridurre stop a 4 ore

Roma, 26 nov. (askanews) – Lettera ufficiale del ministero dei Trasporti ai sindacati in vista dello sciopero proclamato per il 29 novembre. Le organizzazioni sono attese al ministero, alle 16.30 di oggi, per un confronto alla presenza del ministro Matteo Salvini.

L’obiettivo – si legge in una nota diffusa dal ministero – è ridurre la mobilitazione a sole 4 ore, così come chiesto anche dalla Commissione di garanzia sugli scioperi.

Mlp