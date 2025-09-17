Scoperta una piantagione di cannabis nella locride, due arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – In un terreno demaniale di Roccella Jonica, nella locride, i carabinieri hanno scoperto una piantagione di cannabis, disposta su più terrazzamenti e costantemente irrigata con un elaborato sistema a goccia con rilascio graduale dell’acqua. Il luogo prescelto si trova in una zona impervia e difficilmente raggiungibile.

La piantagione individuata è stata oggetto di costante monitoraggio con impiego di impianti di ripresa e servizi mirati di pattugliamento. Nel corso di tali attività, i carabinieri verificavano la presenza di due soggetti, all’interno del sito, intenti a tagliare i germogli più maturi riponendoli poi in grandi sacchi neri.

L’intervento dei militari ha consentito l’arresto in flagranza di reato e il sequestro di 162 piante di cannabis sativa a livello di maturazione, oltre che di una bilancia meccanica e attrezzature per la potatura. Novantacinque piante sono state bruciate sul posto e le restanti, intere e cimali, messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il narcotest ha dato esito positivo indicativo della presenza di principio attivo THC della marijuana o dei cannabinoidi in generale. La piantagione sequestrata comprendeva piante di marijuana ormai mature pronte per essere raccolte e destinate ad alimentare il mercato illegale degli stupefacenti. I due indagati sono finiti agli arresti domiciliari.

