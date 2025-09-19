Seconda ondata di barche per Gaza, partenza da Catania il 24 settembre

Milano, 19 set. (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta per sfidare il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Una seconda ondata di imbarcazioni civili è prevista in partenza dal porto di Catania il 24 settembre 2025, a poche settimane dal lancio della Global Sumud Flotilla.

“Non puntiamo a una sola partenza maxi, ma a una sequenza di partenze con cadenza regolare – ha spiegato Matteo Cimbal Gullifa, tra i promotori – lo Stato israeliano non deve trovarsi davanti a una sola flottiglia, ma a ondate successive, finché non sarà costretto ad allentare la morsa che strangola Gaza”.

L’alleanza tra FFC e TMTG punta a “rafforzare coordinamento, sicurezza, messaggi e impatto globale”, con equipaggi che includeranno civili, giornalisti, eurodeputati e parlamentari di diversi Paesi europei. Per l’Italia, secondo gli organizzatori, a bordo sarà presente una dozzina di persone.

Il movimento Thousand Madleens to Gaza, nato in Francia dopo l’esperienza simbolica della barca Madleen e oggi diffuso in vari Paesi europei, si regge su reti di attivisti, donazioni popolari ed eventi di solidarietà. “Per noi le flottiglie non sono solo un atto simbolico – ha aggiunto Cimbal – ma il punto di partenza per creare legami duraturi, reti politiche e alleanze tra le sponde del Mediterraneo”.

Gli organizzatori parlano di una “missione di giustizia e solidarietà con il popolo palestinese” e si richiamano la tradizione delle navi civili dirette a Gaza dal 2008. Nei giorni precedenti alla partenza è previsto un evento pubblico a Catania, con possibilità di incontrare promotori e attivisti.