Separazione carriere, Ciriani: possibile referendum a primavera 2026

Roma, 11 set. (askanews) – “La priorità numero uno” alla ripresa dei lavori parlamentari “è la terza lettura della riforma della giustizia, la separazione delle carriere, inizieremo martedì pensiamo di concludere giovedì, al massimo venerdì”, “non è una riforma contro la magistratura, sono convinto che un pezzo di magistratura agisca con finalità politiche e questo è sotto gli occhi di tutti”, “è una riforma che serve a dare un processo più giusto, a cancellare le correnti politico-partitiche all’interno della magistratura che sono un cancro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato ad Agorà su Rai3

“Si potrà fare il referendum a primavera del ’26, è una previsione che mantengo, se riusciamo entro la fine dell’anno facciamo la quarta lettura in Senato, sennò i primi mesi dell’anno prossimo…sarà il popolo sovrano a decidere” ha concluso.