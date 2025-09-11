X
<
>

Separazione carriere, Ciriani: possibile referendum a primavera 2026

| 11 Settembre 2025 10:06 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 11 set. (askanews) – “La priorità numero uno” alla ripresa dei lavori parlamentari “è la terza lettura della riforma della giustizia, la separazione delle carriere, inizieremo martedì pensiamo di concludere giovedì, al massimo venerdì”, “non è una riforma contro la magistratura, sono convinto che un pezzo di magistratura agisca con finalità politiche e questo è sotto gli occhi di tutti”, “è una riforma che serve a dare un processo più giusto, a cancellare le correnti politico-partitiche all’interno della magistratura che sono un cancro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato ad Agorà su Rai3

“Si potrà fare il referendum a primavera del ’26, è una previsione che mantengo, se riusciamo entro la fine dell’anno facciamo la quarta lettura in Senato, sennò i primi mesi dell’anno prossimo…sarà il popolo sovrano a decidere” ha concluso.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA