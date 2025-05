Serena Brancale e Alessandra Amoroso di nuovo insieme in “Serenata”

Roma, 28 mag. (askanews) – Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con la loro versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale torna a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata” (Isola degli Artisti / Warner Music Italy), in uscita il 30 maggio.

Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente. “Serenata” ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione.

Un brano dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata che riflette l’identità musicale delle artiste, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki, trasformando “Serenata” in una vera e propria danza collettiva: una festa condivisa, travolgente e corale.

“Serenata” rappresenta un nuovo tassello nella crescita artistica di Serena Brancale, capace di trasformare ogni brano in un racconto che vibra di autenticità e originalità.

Il nuovo brano arriva dopo “Anema e Core”, brano che ha permesso a Serena di conquistare un pubblico sempre più ampio grazie al suo incredibile talento e la sua forza coinvolgente.

L’artista sta portando in tour la sua musica – con il suo Anema e Core tour sarà a Napoli il 24 maggio, a Roma il 7 giugno (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica), a Padova Sherwood Festival il 17 giugno e ad Azzano Decimo (PN) per la Fiera della Musica il 21 giugno, solo per ricordare le prossime date – si è esibita a maggio su prestigiosi palchi internazionali in una serie di live nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seoul.

I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti in collaborazione con Isola degli artisti e Color Sound. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.