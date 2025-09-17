Serie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza a dirigere Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica alle 12.30. All’Olimpico, insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno anche gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Massa.
Venerdì aprirà il quadro della 4^ giornata l’anticipo Lecce-Cagliari che sarà diretto da Luca Zufferli di Udine. Sabato tre gare in programma: Bologna-Genoa alle 15 (arbitra Collu di Cagliari), Verona-Juventus alle 18 (Rapuano di Rimini) e Udinese-Milan alle 20.45 (Doveri di Roma). Domenica, oltre al derby di Roma, alle 15 Cremonese-Parma (La Penna di Roma) e Torino-Atalanta (Colombo di Como), alle 18 Fiorentina-Como (Bonacina di Bergamo) e alle 20.45 Inter-Sassuolo (Marinelli di Tivoli). Chiuderà il programma della quarta giornata il posticipo di lunedì sera (20.45) tra il Napoli campione d’Italia e il neopromosso Pisa. A dirigere il match del Maradona sarà Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Siena.
LE DESIGNAZIONI COMPLETE
SERIE A – 4^ GIORNATA – 21/09
Lecce – Cagliari (19/09, ore 20.45)
arbitro: Zufferli di Udine
Bologna – Genoa (20/09, ore 15)
arbitro: Collu di Cagliari
Verona – Juventus (20/09, ore 18)
arbitro: Rapuano di Rimini
Udinese – Milan (20/09, ore 20.45)
arbitro: Doveri di Roma
Lazio – Roma (ore 12.30)
arbitro: Sozza di Seregno
Cremonese – Parma (ore 15)
arbitro: La Penna di Roma
Torino – Atalanta (ore 15)
arbitro: Colombo di Como
Fiorentina – Como (ore 18)
arbitro: Bonacina di Bergamo
Inter – Sassuolo (ore 20.45)
arbitro: Marinelli di Tivoli
Napoli – Pisa (22/09, ore 20.45)
arbitro: Crezzini di Siena
