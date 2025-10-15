X
Serie A, le designazioni arbitrali della settima giornata: a Massa l’anticipo Roma-Inter

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa a dirigere sabato sera alle 20.45 l’anticipo della settima giornata di serie A che metterà di fronte all’Olimpico Roma e Inter. Il fischietto della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Cecconi, dal quarto uomo Feliciani e dagli addetti al Var Meraviglia e Abisso. Sempre sabato ma alle 18 il Napoli farà visita al Torino: dirige Matteo Marcenaro di Genova. Domenica a ora di pranzo Como-Juventus verrà arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta, Giuseppe Collu della sezione di Cagliari designato per Atalanta-Lazio mentre Milan-Fiorentina, sempre domenica ma alle 20.45, sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli.

Lecce – Sassuolo (18/10, ore 15) arbitro: Crezzini di Siena
Pisa – Verona (18/10, ore 15) arbitro: Guida di Torre Annunziata
Torino – Napoli (18/10, ore 18) arbitro: Marcenaro di Genova
Roma – Inter (18/10, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia
Como – Juventus (ore 12.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta
Cagliari – Bologna (ore 15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Genoa – Parma (ore 15) arbitro: Sozza di Seregno
Atalanta – Lazio (ore 18) arbitro: Collu di Cagliari
Milan – Fiorentina (ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli
Cremonese – Udinese (20/10, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna

