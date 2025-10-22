Serie A, le designazioni arbitrali dell’ottava giornata: a Mariani Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

ROMA (ITALPRESS) – La capolista Milan aprirà il programma dell’8^ giornata di Serie A. Venerdì, alle 20.45, i rossoneri di Allegri ospiteranno il Pisa dell’ex Gilardino. A San Siro arbitrerà Kuca Zufferli della sezione di Udine. Con lui gli assistenti Rossi e Mastrodonato, il quarto ufficiale di gara Collu e gli addetti alla Var Gariglio e Doveri. Due i big-match dell’ottavo turno: sabato alle 18 Napoli-Inter. Per la gara del Maradona è stato designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Poi, domenica 26, alle 20.45, a chiudere il programma di giornata, sarà il posticipo Lazio-Juventus. A dirigere la sfida dell’Olimpico sarà Andrea Colombo della sezione di Como.

GLI ARBITRI DELL’OTTAVA GIORNATA

Milan – Pisa (24/10, ore 20.45) arbitro: Zufferli di Udine

Parma – Como (25/10, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova

Udinese – Lecce (25/10, ore 15) arbitro: Feliciani di Teramo

Napoli – Inter (25/10, ore 18) arbitro: Mariani di Aprilia

Cremonese – Atalanta (25/10, ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco

Torino – Genoa (ore 12.30) arbitro: Bonacina di Bergamo

Sassuolo – Roma (ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Verona – Cagliari (ore 15) arbitro: Dionisi de L’Aquila

Fiorentina – Bologna (ore 18) arbitro: La Penna di

Roma Lazio – Juventus (ore 20.45) arbitro: Colombo di Como

