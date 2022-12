SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile bis di Coppa del mondo a Semmering, in Austria. L’americana ha chiuso in 2’03″51, precedendo la ticinese Lara Gut-Behrami (2’03″61), che aveva chiuso in testa la prima manche con il tempo di 59″23, e la 27enne piemontese Marta Bassino (2’03″98). Quarta la valdostana Federica Brignone (2’04″01).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).