Shoah, La Russa: presenti a tutti noi responsabilità anche italiane

Roma, 27 gen. (askanews) – “Le responsabilità anche italiane” della Shoah “sono presenti in tutti noi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, celebrando in aula il Giorno della Memoria.

“Abbiamo il dovere – ha sottolineato – di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi. Contrapponiamo la forza della memoria all’ignoranza, all’indifferenza che nutrono i semi dell’odio, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’antisionismo. Odio, indifferenza e ignoranza non sono solo cicatrici del passato ma ferite aperte di fronte alle quali non possiamo rimanere indifferenti o voltarci dall’altra parte”.

“Il ricordo di quello che avvenne e le responsabilità anche italiane sono presenti in tutti noi così come i pericoli di questa fase storica incarnati da chi vorrebbe la non esistenza di Israele, di chi vorrebbe annullare il diritto di Israele a esistere”, ha aggiunto.