Sick Luke, esce il nuovo album “Dopamina” (con figlio in copertina)

Roma, 5 set. (askanews) – É uscito “Dopamina”, il nuovo producer album di Sick Luke per Carosello Records, che racconta un nuovo capitolo della vita e della carriera del produttore discografico italiano, all’anagrafe Luca Antonio Barker.

Un album tra i più attesi della stagione, composto da 13 tracce con le collaborazioni inedite con Alfa, Blanco, Capo Plaza, Duke Montana, Ele A, Glocky, Lazza, nayt, Piccolo, Rose Villain, Sayf, Side Baby, Simba La Rue, Tedua, thasup, Tony Effe, Venerus e il collega internazionale Clams Casino (già collaboratore di The Weeknd, Kid Laroi, A$AP Rocky).

Il producer multiplatino aveva dato alcune anticipazioni durante l’apertura dei concerti di Drake a Milano.

“Da quando sono diventato padre, sento la dopamina al massimo. Per me la dopamina è data dalla famiglia, dalla musica, dalla palestra. Sono queste le cose che oggi mi danno gratificazione nella vita. Questo concetto è centrale nel nuovo disco, tanto che ho voluto mettere me e mio figlio Teseo in copertina, rivedendo in noi anche il rapporto che ho avuto con mio padre e con mio nonno”, racconta Sick Luke. “In questi anni ho pensato molto a quale direzione intraprendere per far evolvere nuovamente il mio sound. Ho scavato, smontato e ricostruito tutto: i colori, le armonie, i contrasti. Ne è uscito un disco di cui sono fiero e che punta a continuare ad ispirare anche gli altri”.

Tra giovani promesse del futuro e hit maker conclamati, la rosa dei 18 nomi scelti da Sick Luke per accompagnare il suo nuovo sound, quello racchiuso in “Dopamina”, è capace di coinvolgere artisti tra i più significativi del momento al fianco di alcune scommesse che guardano al futuro della musica. Un’attenta selezione di voci e personalità che, combinate alle minuziose produzioni di Sick Luke, spaziano tra le più diverse atmosfere della musica contemporanea.

Il nuovo progetto del producer multiplatino, che a inizio settimana ha aperto i concerti di Drake, arriva a 3 anni di distanza dal successo di “X2”, sua prima opera da producer-artista che fu il manifesto musicale di quel periodo, divenendo uno tra gli album più venduti del 2022 con molteplici certificazioni FIMI/GfK (5 dischi di platino e 7 dischi d’oro) e oltre 350 milioni di ascolti complessivi.

Sick Luke, uno dei più apprezzati producer dei nostri tempi, continua a cimentarsi in episodiche collaborazioni con il mondo del cinema e della moda e firma produzioni per i più rilevanti nomi rap e pop del momento, dalla trap-star argentina Duki sino al remix di “Espresso Macchiato” di Tommy Cash con Tony Effe e ancora Lazza, Simba La Rue, Tony Boy, Tedua, Capo Plaza, Bresh, solo per citarne alcuni.

“Dopamina” è uscito il 5 settembre in tutti gli store digitali e nei seguenti formati fisici: Vinile nero standard; Vinile nero autografato (in esclusiva su Amazon); Vinile speciale space splatter; Vinile speciale space splatter autografato (in esclusiva su Amazon; CD standard; CD autografato (in esclusiva su Amazon).