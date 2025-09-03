X
Sicurezza, Lega: spese militari non per guerra ma per assumere forze ordine

| 3 Settembre 2025 18:01 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 3 set. (askanews) – “Siamo determinati affinché l’aumento delle spese militari rafforzi la sicurezza interna, con particolare riferimento al controllo di aree sensibili come le infrastrutture strategiche. Nessun soldato italiano in guerra: è invece importante assumere più donne e uomini in divisa, per presidiare le nostre strade e le nostre stazioni, e contrastare l’immigrazione clandestina e difendere i nostri confini”.
Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

