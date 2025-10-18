Simonelli “Il prossimo anno ci piacerebbe molto giocare la Supercoppa Italiana negli Stati Uniti” / Video

1 minuto per la lettura
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’anno prossimo non giocheremo la Supercoppa in Arabia Saudita, quindi a noi piacerebbe giocarla in questo Paese, dove c’è una comunità di italo-americani così importante. È un’idea ancora in fase embrionale, ma a noi piacerebbe molto che la prossima Supercoppa si giochi qui negli Stati Uniti e magari a Washington”. Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli a margine dell’evento per il 50esimo anniversario della Niaf a Washington.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
