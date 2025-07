Sinner agli ottavi a Wimbledon, avanti anche Cobolli

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Flavio Cobolli vanno di fretta. Entrambi i tennisti italiani impiegano meno di due ore per vincere i rispettivi match contro Pedro Martinez e Jakub Mensik e accedere agli ottavi di finale di Wimbledon. A Sinner è servita un’ora e 55 minuti per dominare il confronto con Martinez, al quale sono stati lasciati soli cinque game: 6-1 6-3 6-1, in un’ora e 55 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che lunedì agli ottavi incontrerà il vincente della sfida tra Dimitrov e Ofner. Per Sinner si tratta della quarta partecipazione agli ottavi di Wimbledon. “Sono contento, anche se Martinez aveva qualche problema alla spalla. Ho cercato di essere solido da fondo ed è stato un onore giocare di fronte a un pubblico del genere. Arrivare alla seconda settimana in uno Slam è sempre speciale. Vedremo cosa succederà” le parole di Jannik Sinner.

E’ la prima volta agli ottavi invece per Cobolli che ha superato Mensik col punteggio di 6-2 6-4 6-2, in un’ora e 50 minuti di gioco. Ora sulla sua strada ci sono il croato Marin Cilic, finalista qui nel 2017, e lo spagnolo Jaume Munar.

