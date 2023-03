Sinner agli ottavi di Indian Wells, sfiderà Wawrinka

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner raggiunge per il terzo anno consecutivo gli ottavi del BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. L’altoatesino ha sconfitto 7-6 (7), 6-4 il francese Adrian Mannarino, numero 68 del mondo. “Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza ed era quello che serviva – ha detto Sinner dopo la partita -. Mannarino è un giocatore molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria ma devo alzare il livello”. Sinner affronterà per la quinta volta il 37enne Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo e oggi numero 100, che ha battuto il 19enne Holger Rune 6-2, 6-7 (5), 7-5. “Io e Stan ci conosciamo molto bene – ha detto Sinner che con lui si è anche allenato prima dell’esordio a Indian Wells -. Sarà sicuramente una partita difficile. Sta giocando davvero molto bene, sente di nuovo grande fiducia, ha vinto delle belle partite. Poi qui gioca molto bene, le condizioni gli piacciono. Speriamo sia un bel match”.

