Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino, accolti da un boato sul Centrale

TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno allenando insieme in vista delle Atp Finals di Torino. Dopo una prima fase svolta su un campo secondario, alle 12 il numero uno e il numero due del mondo si sono spostasti sul centrale dell’Inalpi Arena, con gli spalti parzialmente gremiti dai tifosi. All’arrivo nel campo principale dell’altoatesino e dell’iberico c’è stato un vero e proprio boato: il pubblico torinese è in festa. Grandi cori per l’azzurro: la colonna sonora è “Sinner, Sinner”.

