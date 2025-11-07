X
Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino, accolti da un boato sul Centrale

7 Novembre 2025

Italpress, Sport Italpress
TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno allenando insieme in vista delle Atp Finals di Torino. Dopo una prima fase svolta su un campo secondario, alle 12 il numero uno e il numero due del mondo si sono spostasti sul centrale dell’Inalpi Arena, con gli spalti parzialmente gremiti dai tifosi. All’arrivo nel campo principale dell’altoatesino e dell’iberico c’è stato un vero e proprio boato: il pubblico torinese è in festa. Grandi cori per l’azzurro: la colonna sonora è “Sinner, Sinner”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

