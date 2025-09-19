Sinner presenta la sua Fondazione “Per aiutare i giovani”

MILANO (ITALPRESS) – In attesa di ricominciare la stagione sui campi in cemento asiatici, a partire dalla prossima settimana, quando sarà in gara a Pechino, Jannik Sinner, reduce dal ko in finale agli Us Open, ha presentato a Milano la Fondazione che porta il suo nome. La “Jannik Sinner Foundation”, lanciata ufficialmente ad aprile, ha come scopo principale quello di aiutare i giovani. A Palazzo Parigi, assieme al numero due del mondo, mamma Siglinde, papà Hanspeter e il fratello Mark. Presenti anche il coach dell’azzurro, Simone Vagnozzi, il preparatore atletico, Umberto Ferrara, e il manager Alex Vittur. Fra gli invitati, inoltre, il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, il numero uno della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il cantante Andrea Bocelli e il dirigente del mondo della Formula 1 Flavio Briatore.

“L’impegno della Fondazione è massimo per lo sport e per l’istruzione. Il tennis mi ha cambiato la vita: volevo aprire questa Fondazione molto prima. E’ un modo per restituire qualcosa agli altri, in particolare ai ragazzi e alle ragazze”, ha detto Sinner, ai microfoni di Sky Sport. “Ora vado a Pechino. Sono carico e pronto per ripartire e diventare un giocatore ancor più forte: il prossimo grande obiettivo poi sono le Atp Finals a Torino”, ha aggiunto il numero due del mondo.

