Sinner schiacciasassi, batte anche Bublik e vola in semifinale al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo regola in tre set Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0, in un’ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che in semifinale attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic.

“Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole”. Queste le parole dell’azzurro a caldo dopo il successo sulla terra rossa parigina. “Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. C’era poco ritmo e sono contento di essere in una semifinale Slam”, aggiunge Sinner.

VAVASSORI ED ERRANI IN FINALE NEL DOPPIO MISTO

Sara Errani e Andrea Vavassori volano in finale nel torneo di doppio misto a Parigi. Il duo azzurro elimina in due set Shuai Zhang e Marcelo Arevalo: 6-2 6-3, in un’ora e un minuto in campo, il punteggio in favore delle teste di serie numero 3, che attendono in finale la coppia vincente della sfida tra Krawczyk/Skupski e Townsend/King.

GAUFF CONTRO LA SORPRESA BOISSON IN FINALE

Continua la favola di Lois Boisson al Roland Garros femminile. La 22enne tennista francese, numero 361 del ranking Wta, si spinge sino alle semifinali superando nei quarti, con il punteggio di 7-6(2) 6-3, la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 6, e per un posto in finale se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, numero 2 della classifica mondiale e del tabellone, che superato nei quarti l’altra statunitense Madison Keys, testa di serie numero 7, con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-1.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).