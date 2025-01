Roma, 30 gen. (askanews) – Il responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, ha spiegato che il protocollo siglato con il ministero della cultura e la struttura commissariale del Sisma 2016 è per l’istituto di credito “molto più che una sponsorizzazione”. E’ “uno dei molti interventi che abbiamo fatto da dopo il sisma 2016 per supportare un territorio al quale siamo legati, come lo siamo a tutta l’Italia”.

Barrese ha quindi aggiunto: “La banca ha una articolazione capillare, è di fatto presente, attraverso la banca dei territori che ne un elemento di forte riconoscimento. Dal primo momento siamo stati vicini alle persone. Voglio ricordare interventi importanti per complessivi 300 milioni e sottolineo la cancellazione dei mutui per le famiglie. Supporto ai ragazzi che hanno perso i genitori. Oggi c’è un ulteriore intervento significativo teso a valorizzare il legame con il Paese. Volevamo che fosse anche un investimento sul futuro. La chiesa di San Francesco è un simbolo. Ci siamo trovati insieme con il Governo nel voler dare un segnale di apertura per Amatrice verso il mondo”.

Va sottolineato che “l’Art Bonus muove le risorse del Paese. Sappiamo che abbiamo il risparmio più importante al mondo e ricordo anche il lavoro che con il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, stiamo portando avanti, utilizzando lo strumento del sisma bonus. Ed anche lì sono 600 milioni di interventi che sono finalizzati alla ricostruzione”, ha detto ancora Barrese.

Il progetto di recupero, previsto per la chiesa di San Francesco ad Amatrice, si svilupperà attraverso un restauro conservativo e la ricomposizione degli elementi lapidei e architettonici, i quali devono essere, per quanto possibile, recuperati, assicurando nel contempo gli interventi di consolidamento indispensabili sia alla conservazione delle murature superstiti, sia a consentirne l’efficace inserimento della nuova compagine strutturale.

In considerazione del cronoprogramma della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento, è stato previsto che l’elargizione liberale da parte di Intesa Sanpaolo al Comune di Amatrice venga erogata dall’istituto di credito in tre tranches, negli anni compresi tra il 2024 e il 2026 – si spiega – La prima di tali elargizioni, pari a euro 2.2 milioni di euro, è già avvenuta, dopo che il Comune ha comunicato l’avvenuto avvio delle attività di cantierizzazione della Chiesa di San Francesco.