Smart Eq fortwo racingred, passione in limited edition

ROMA (ITALPRESS) – smart si presenta ccon un inedito look ‘total red’. Un’esclusiva livrea in carmine red matt che caratterizza la nuova smart EQ fortwo racingred la prima limited edition del 2023, disponibile in 250 esemplari. Un colore mai proposto prima, che porta avanti la lunga tradizione delle edizioni speciali firmate smart. “Da quasi 25 anni smart si è affermata come trend setter nel panorama della mobilità urbana. Rivoluzionaria per vocazione, innovatrice per mindset, ha riscritto le regole della mobilità cittadina grazie ad uno stile unico e distintivo che le ha permesso di divenire un vero e proprio status symbol”, ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia. “Le serie speciali realizzate nel corso di tutti questi anni, di cui la maggior parte realizzate esclusivamente per i clienti italiani, sono state un elemento strategico del suo successo e del suo posizionamento premium”, ha aggiunto. Oltre all’inedita livrea, smart EQ fortwo racingred offre una dotazione di serie estremamente ricercata, con gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti smart, con winter package e pacchetto Exclusive caratterizzato da rivestimenti in pelle nera, consolle in carbon look, bundle telecamera con sensori di parcheggio e cerchi in lega da 16 pollici. Per 200 dei 250 esemplari prodotti, è disponile anche il caricatore di bordo da 22 kW. I prezzi partono da 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e 30.695 euro se si sceglie il modello con charger da 22 kW. In alternativa, è possibile usufruire dell’offerta di noleggio realizzata su misura per la racingred, con anticipo zero a fronte di una permuta di un veicolo elettrico/ibrido, e 36 canoni mensili da 355 euro al mese. Sono inclusi nel canone: installazione della Wallbox, assicurazione Rca, Incendio/Furto e Kasko, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, assistenza stradale ed Ecobonus.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-