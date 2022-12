Sold out tutte le Ducati Panigale V4 2022 World Champion Replica

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Sono andate “sold out” in poche ore tutte le moto della serie numerata e limitata a 260+260 esemplari delle Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica e Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replica, svelate nel giorno di “Campioni in Piazza2”, l’evento con cui Ducati ha festeggiato insieme ai suoi appassionati lo storico doppio successo in MotoGP e WSBK. Le moto sono state presentate in conferenza stampa dall’Amministratore Delegato Ducati Claudio Domenicali, assieme a Pecco Bagnaia e ad A’lvaro Bautista, e si sono rivelate un successo immediato, con tanti Ducatisti che hanno voluto arricchire la propria collezione con entrambe le Panigale V4 2022 World Champion Replica. Sono bastate pochissime ore per esaurire completamente gli esemplari disponibili della serie limitata.

“Il 2022 è stato un anno incredibile per Ducati sia in pista che sul mercato, a conferma dell’integrazione e del continuo travaso di tecnologia e competenze tra la produzione di serie e le corse che non ha eguali nel mondo delle due ruote. Abbiamo pensato che il modo migliore per condividere i successi del 2022 con i più appassionati Ducatisti fosse quello di mettergli a disposizione delle moto esclusive e numerate, firmate singolarmente da Pecco e A’lvaro. In questo momento, in cui il nostro marchio è quanto mai solido e proiettato al futuro, abbiamo voluto anche fare un omaggio alla nostra storia, ricordando con entrambe le replica la fondazione di Ducati che risale al 1926” ha dichiarato Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales Ducati. Le due serie speciali, realizzate su base Panigale V4 S, sono caratterizzate dalle livree delle moto di Pecco Bagnaia #63 e di A’lvaro Bautista #19. Ogni esemplare della serie sarà autografato in originale sul serbatoio dal pilota, e la firma verrà poi protetta da uno strato di trasparente. Le due moto sono realizzate in serie numerata e limitata a 260 esemplari, celebrando così l’anno di nascita di Ducati, il 1926.

Le Panigale V4 2022 World Champion Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto, arricchite dalla piastra di sterzo con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero di gara dei due piloti. L’equipaggiamento tecnico viene impreziosito da componenti come la frizione a secco, il silenziatore omologato Akrapovic, le pinze Brembo Stylema® R con pompa MCS, le pedane regolabili Rizoma in alluminio ricavate dal pieno e il plexiglas racing. Diverse le componenti in fibra di carbonio: il paracalore per i collettori di scarico posteriori, il coperchio alternatore, i parafanghi anteriore e posteriore, i convogliatori freni, la cover a protezione del forcellone monobraccio. La serie dedicata ad A’lvaro Bautista #19 è caratterizzata dal serbatoio in alluminio spazzonato, come sulle versioni più sofisticate della Panigale V4.

Chi vorrà sfruttare le prestazioni di queste due moto in circuito potrà montare gli accessori supplementari forniti a corredo, come il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio, i kit per la rimozione di portatarga e specchietti e il tappo serbatoio racing in alluminio ricavato dal pieno. Ogni moto sarà consegnata in una cassa di imballaggio con grafica dedicata e sarà corredata di un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato e del sistema di acquisizione dati Ducati Data Analyser+.

