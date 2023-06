Sonego agli ottavi al Roland Garros, Rublev ko in 5 set

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego supera il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso

sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista piemontese, numero 48 ATP, si è imposto sul russo Andrey Rublev, settima testa di serie, in 5 set con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3 dopo 3 ore e 45 minuti di gioco. Un grande risultato per Sonego che agli ottavi affronterà il russo Karen Khachanov, 11esima testa di serie, che ha battuto l’australiano Thanasi Kokkinakis 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5).

– foto LivePhotoSport –

