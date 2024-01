Sonego e Arnaldi al secondo turno ad Adelaide

ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego al secondo turno dell’Atp250 di Adelaide, torneo in corso al Memorial Drive

Tennis Center, sul duro e con un montepremi di 661.585 dollari. Quasi tre ore di gioco e due match point annullati per battere il tedesco Yannick Hanfmann (49 Atp) col punteggio di 7-5, 2-6, 7-6(9). Il piemontese, numero 46 del mondo, sfiderà lo statunitense Sebastian Korda, terza testa di serie del torneo.

Avanza anche Matteo Arnaldi che si è imposto sullo spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 6-4, 6-3. Ottima prestazione per il tennista ligure, numero 41 del mondo, che ora sfiderà il cileno Nicolas Jarry, seconda testa di serie del torneo.

