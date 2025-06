Sostenibilità, Caffi (GBC Italia): normativa leva di innovazione

Roma, 7 giu. – Nel percorso verso un ambiente costruito più sostenibile, GBC Italia ribadisce l’importanza di mantenere saldi i principi guida che stanno alla base di ogni strategia di conversione ecologica: “Decarbonizzazione, circolarità e benessere sono la bussola che orienta ogni progetto verso un reale cambiamento.” A ricordarlo è Marco Caffi, Direttore di GBC Italia, ospite della rubrica Road To Forum promossa da GBC Italia per anticipare le storie, i protagonisti e i temi di sostenibilità che troveranno spazio nell’evento Green Building Forum Italia.Nel settore delle costruzioni, guardare alla sostenibilità significa abbracciare una prospettiva integrata e lungimirante, in grado di coniugare efficacia normativa e innovazione concreta. Marco Caffi, Direttore di GBC Italia, spiega come i tre pilastri strategici – decarbonizzazione, circolarità e benessere – rappresentino il faro operativo che ogni professionista dovrebbe seguire, soprattutto in un contesto regolatorio sempre più articolato.”Per noi di GBC Italia è imprescindibile far riferimento costante a tre pilastri strategici: la decarbonizzazione dell’ambiente costruito, la circolarità dei materiali e il benessere degli occupanti, sia all’interno degli spazi chiusi, sia in connessione con l’ambiente esterno.”La proliferazione di regole e direttive può infatti facilmente disorientare chi opera nel settore. Avere chiari questi punti di riferimento permette invece di tradurre gli obblighi normativi in strumenti concreti per realizzare interventi all’avanguardia e realmente sostenibili, ottenendo al contempo risultati misurabili che diano un apporto concreto al benessere delle persone.”Quando progettiamo, costruiamo o gestiamo un edificio, partire da questi tre assi significa trasformare la normativa da vincolo in leva di innovazione: così ogni decisione – dalla scelta dei materiali alle tecniche esecutive – contribuisce a ridurre le emissioni, a ottimizzare l’uso delle risorse e a migliorare la qualità della vita di chi utilizza lo spazio.”Decarbonizzare l’edilizia, spiega il Direttore, vuol dire intervenire su processi, impianti e soluzioni tecnologiche per abbattere le emissioni legate a produzione e manutenzione degli edifici. Garantire la circolarità significa invece adottare modelli costruttivi che favoriscano il riciclo e il riuso, riducendo al minimo lo spreco di materie prime. Lo sforzo di progettare ambienti confortevoli non è finalizzato solo a creare spazi salubri, ma anche e esoprattutto favorire la salute fisica e mentale degli occupanti.”Solo integrando decarbonizzazione, economia circolare e focus sul comfort possiamo rispondere in modo efficace alle sfide climatiche e sociali. È un approccio olistico che coinvolge l’intera filiera: dai progettisti ai fornitori, fino ai gestori degli edifici.”La visione del Direttore Caffi sarà una delle direttrici principali dell’evento Green Building Forum Italia, in programma il 25 ottobre e che metterà al centro l’uomo nella catena di valore dell’ambiente costruito. L’evento porterà a Milano a professionisti, imprese e istituzioni, dando loro l’opportunità di confrontarsi su strategie condivise e di avviare collaborazioni finalizzate a rendere sostenibile l’intero ciclo di vita degli edifici.In collaborazione con GBC Italia