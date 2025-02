Sostenibilità, Grbovic: non deve essere un obbligo ma opportunità

Milano, 14 feb. (askanews) – “Sono Stefan Garbovich, Ceo della Treeblok Srl, start-up innovativa e azienda leader nella sostenibilità aziendale. Noi sviluppiamo software, prodotti tecnologici, a supporto delle piccole e medie imprese per ottemperare a quello che sono obblighi normativi come il bilancio di sostenibilità, nonché ovviamente a dare delle opportunità a tutto quello che è il settore imprenditoriale italiano per far rendere la sostenibilità non solo appunto un obbligo, ma un’opportunità per tutti quanti”. Lo ha dichiarato il giovane imprenditore a margine della tavola rotonda organizzata a Milano dal titolo “Bilancio di Sostenibilità: trasparenza e credibilità dei dati. Una sfida EcoDigital”, promossa dalla Rete EcoDigital e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con TreeBlock e Asacert.