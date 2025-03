Spalletti “Sfida affascinante, contro la Germania a viso aperto”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Italia e Germania sono sempre state due nazionali fortissime, i trascorsi e i risultati hanno dato fascino a questa sfida. Sarà una bella gara che tutte e due le squadre giocheranno per vincere, a viso aperto. Se non saremo bravi nella gestione della partite e se dovremo rincorrere sempre sarà difficile uscire fuori in modo positivo. Loro metteranno la loro qualità, ma noi si vuole vincere”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania.

Non ci sarà Mateo Retegui, indisponibile per un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la doppia sfida contro i tedeschi. “Retegui ha avuto un affaticamento e, come abbiamo sempre fatto, nel dubbio li rimandiamo a casa. Per il momento non chiamo nessuno perchè voglio vedere come va la prima sfida, può darsi che ci sia bisogno di una prima o di una seconda punta, lo valuteremo anche in base al recupero di Zaccagni e di Cambiaso, ma se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, se devo chiamare una seconda punta chiamerò Baldanzi“.

Di sicuro, almeno nel match d’andata di domani, a San Siro come centravanti ci sarà Moise Kean. “Siccome penso che verrà fuori una partita da sbattimento, forse Kean è più bravo a partire più da lontano mentre Retegui forse è più forte in area di rigore. L’ho trovato molto maturato – ha aggiunto -, ho avuto la possibilità di confrontarmi, non solo sul calcio. L’ho conosciuto meglio, è un pò differente dal messaggio che manda, è un ragazzo sensibile che tiene alla sua professione, ai suo compagni, è perfettamente dentro a quella moralità di squadra che vogliamo andare a creare”.

Tra i punti di forza di questa Nazionale c’è sicuramente Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e uomo importante nello scacchiere del ct azzurro. “Ci stiamo preparando a questa sfida, che sia Nations League o amichevole è sempre Italia-Germania, non è una partita come le altre. Ricordi di questa sfida ne ho tantissimi, sicuramente la semifinale dei Mondiali del 2006, ma anche l’Europeo del 2016, abbiamo sempre fatto buone prestazioni, partivamo un po’ indietro sulla carta, ma poi abbiamo sempre tirato fuori il meglio”, le parole dell’ex Bologna.

